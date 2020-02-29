شكرا لقرائتكم خبر عن داوود أوغلو: مذبحة إدلب الأكثر ألمًا لتركيا.. وعلى أردوغان كشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء التركي الأسبق، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خسائره المتعددة في إدلب.

وأضاف أوغلو في فيديو بثته منصات تركية:" الآن واعتبارًا من تلك اللحظة مطلبنا الأول، إلى رئيس الجمهورية وجميع الوزراء ومؤسسات الدولة، عليهم مشاركتنا بتفاصيل الحادث بشكل شفاف، ولا بد أن نكون مستعدين بشكل هادئ وسهل لكل أشكال التواصل ،وكل أشكال الفكر ،حول هذه الواقعة التي تعد الأكثر ألمًا في تاريخ الجمهورية التركية، وما ستقوم به الحكومة بعد الآن".

فى هذا السياق واصلت وحدات من الجيش العربى السورى عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان بريف إدلب، ونفذت ضربات مكثفة ضد مواقعها وتحركاتها على محور سراقب وكبدتها خسائر كبيرة.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش تابعت استهدافاتها المركزة ضد الإرهابيين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى، ونفذت ضربات نارية مكثفة بسلاحى المدفعية والصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها ومحاور تحركها، وأوقعت فى صفوفها العديد من القتلى ودمرت عدة مدرعات وعربات ثقيلة.

وأشارت إلى أن المجموعات الإرهابية فى ريف إدلب تتلقى دعماً عسكرياً مباشرا من قوات النظام التركى فى هجماتها وبجميع وسائط الدعم النارى المدفعى والصاروخى والطيران المسير المتطور، والذى يتم من خلاله استهداف مواقع الجيش وتقديم المعلومات للتنظيمات الإرهابية.