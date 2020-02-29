اليوم..افتتاح "اليوم المصري الإندونيسي" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

يُفتتح اليوم السبت، بمسرح المركز الثقافي الترفيهي بمحافظة بورسعيد، "اليوم المصري الإندونيسي"، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفير حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تتضمن الفعاليات فقرات فنية وثقافية، ومنها "معرض للمشغولات والمنتجات اليدوية، وعروض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة" من تصميم محمد أبو صالح، وفقرات للفرقة الفنية الإندونيسية.

ويحضر الفعاليات كل من اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي للمحافظ، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وأهالي المدينة الساحلية.