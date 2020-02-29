إيسلندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - ريكيافيك - (أ ش أ):
أكدت السلطات الإيسلندية اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة لديها بفيروس "كورونا" المستجد.
وأعلنت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في إيسلندا - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن الحالة المصابة هي لرجل في الأربعينيات من العمر وكان قد سافر مؤخرا إلى شمال إيطاليا، حيث يتفشى الوباء.
وأضافت الشبكة أنه تم عزل المريض في مستشفى بالعاصمة "ريكيافيك"، مشيرة إلى أنه ليس في حالة خطرة، إلا أنه ظهرت عليه أعراض الإصابة بـ"كورونا".كما أن الحكومة تعمل حاليا على مراقبة مسار المريض لمعرفة ما إذا كان أخرون معرضين لنفس الخطر.
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