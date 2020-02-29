غرق طفلين شقيقين في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقًا، اليوم السبت، أثناء العوم في ترعة بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بغرق طفلين بترعة بناحية الرشايدة دائرة المركز.
تبين من التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد عزت، مفتش مباحث مركزي المنشاة والعسيرات غرق كلًا من الطفل "السيد. ج" 9 سنوات وشقيقه الطفل "محمد. ج" 8 سنوات تلميذ.
جرى انتشال الجثتين، ونقلهما لمشرحة المستشفى المركزي، وقرر والدهما بأنه أثناء استحمام نجليه بالترعة المجاورة لمنزلهما، ولعدم إجادتهما السباحة غرقا بها، ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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