الكويت: لا توجد إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عدم وجود حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوكيل المساعد بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة - إن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في احدى المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، مشيرة إلى أن فريقا طبيا في جميع التخصصات يشرف على علاجهم، وأن جميع إمكانيات وزارة الصحة الكويتية، مسخرة لمتابعة حالتهم الصحية.
وأهابت في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلى 45 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين، موضحة أن الحالتين من المخالطين القادمين من ايران، قبل الاعلان عن ظهور إصابات بالفيروس.
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