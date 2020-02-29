رئيس جامعة دمنهور: منهجي في العمل يضمن تعاون كل فرد في المنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن أول الخطوات التي سيتخذها عقب التمديد له لفترة ثانية، هي إعادة طرح رؤيته على زملائه وأطراف المجتمع المختلفة للوصول إلى رؤية جديدة وشاملة تضمن نهضة الجامعة.

وأشار عبيد، إلى أن الفترة الأولى من رئاسته للجامعة نجح خلالها في إنجاز ٩٦% من الخطة الاستراتيجية الموضوعة بفضل التعاون مع زملائه من أعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن منهجه في العمل يعتمد في الأساس على الحب وليس الإجبار، لإخراج أقصى قدر ممكن من قدرات وإمكانيات كل فرد في المنظومة.