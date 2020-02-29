إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، صباح اليوم السبت، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود اخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز. Advertisements تبين أن المشاجرة بين كلًا من "أحمد. ص" 40 عامًا مزارع مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أسفل الإبط الأيمن، "عليان. ص" 50 عامًا مزارع مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالرأس، "صديق. ع" 22 عامًا طالب مصابًا بجرحين طعنيين بالظهر، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي "طرف أول"، "أحمد. م" 65 عامًا مزارع مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة وارتجاج بالمخ وجروح بالرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، "محمد. ا" 36 عامًا سائق مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالبطن وجروح بالرأس، "عبد الرحيم. ا" 35 عامًا مزارع، "أحمد. ل" 16 عامًا طالب مصابين بجوح وكدمات متفرقة بالجسم "طرف ثان". جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال. حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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