محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ):
قال مسؤولون إن 19 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 12 آخرين، عندما صدم قطار حافلة ركاب جنوبي باكستان.
وكان القطار في طريقه من مدينة كراتشي إلى مدينة راولبندي، عندما صدم حافلة تقل حوالي 50 راكبا في معبر يخلو من الحراسة بالقرب من بلدة روهري مساء أمس الجمعة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حافلة الركاب وقد شطرها الحادث نصفين.
وقال بشير أحمد سولانجي، الطبيب بمستشفى منطقة سوخور، إن "19 شخصا، على الأقل، بينهم خمس نساء، لقوا حتفهم في الحادث"، مضيفا أن 26 مصابا قد تلقوا العلاج.
وقال وزير السكك الحديدية، شيخ راشد أحمد: "وقع الحادث، على ما يبدو، بسبب إهمال السائق"، وجرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.
وذكر سيد إعجاز حسن، وهو متحدث باسم هيئة السكك الحديدية الباكستانية, اليوم السبت أنه تم استئناف خدمات السكك الحديدية بعد تعليقها عدة ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 19 شخصًا في حادث قطار بجنوب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.