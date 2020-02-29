كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم السبت، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 57.

وطالب وزير الصحة أوليفييه فيران، المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.

وقد أعلنت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.

Advertisements

وتوفى أحد المواطنين المصابين بفيروس كورونا الجديد، يوم الأربعاء الماضي ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى حالتين في فرنسا.

وكشف رئيس إدارة الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، أن المريض الضحية يبلغ 60 عاما، وتوفي في مستشفى La Pitié-Salpêtrière في العاصمة باريس، بحسب موقع قناة روسيا اليوم.