كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسقط 6 طائرات مسيرة تركية في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارين اليوم السبت، أن عصابات إرهابية حاولت الهجوم على قوات "الجيش الوطني" باستخدام الطائرات المسيرة وضرب المزيد من الأهداف المدنية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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وأشار المسماري، إلى أن عمليات الاستطلاع الرادارية ما زالت مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي.

وقد أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن كل تمركزات القوات التركية باتت تحت مرمى نيران الجيش، مضيفا: "الجيش استهدف موقعا للطائرات المسيّرة ومنصة رادار".