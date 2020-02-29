بنك المغرب: تباطؤ القروض البنكية في شهر يناير 2020

أفاد بنك المغرب بأن معدل النمو السنوي للقروض البنكية تباطأ من 5,3 إلى 5,1 في المائة في شهر يناير 2020، مقابل ارتفاع القروض البنكية في القطاع غير المالي بنسبة 5,3 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية بخصوص الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2020، أنه في ما يتعلق بالقروض البنكية حسب الموضوع الاقتصادي، فإن ارتفاع القروض البنكية في القطاع غير المالي يعزى إلى تسارع نمو قروض التجهيز من 5,3 في المائة إلى 5,7 في المائة، وتباطئ تسهيلات الخزينة من 8,4 إلى 7,7 في المائة، وشبه استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية بنسبة 4,4 في المائة والقروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة.

وحسب المذكرة، سجلت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، بعد انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية بنسبة 2,1 في المائة، وتسارع نمو القروض الممنوحة للأسر من 4 إلى 4,5 في المائة، وارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,3 إلى 7,1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت القروض البنكية بنسبة 2,2 في المائة، وذلك في ظل تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 3,4 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 0,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,3 في المائة، في حين ظلت القروض العقارية شبه مستقرة في نفس المستوى المسجل الشهر المنصرم.