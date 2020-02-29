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بومبيو يحذر إيران من عرقلة اتفاقهم التاريخي مع طالبان

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السبت 29 فبراير 2020

 حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران من القيام بأي محاولة لحرف مسار الاتفاق التاريخي المتوقع التوصل إليه مع حركة طالبان.

 

وقال بومبيو إنّ طالبان تحترم هدنة الاسبوع الواحد "لخفض التصعيد"، فيما من المرتقب التوقيع في الدوحة السبت على اتفاق من شأنه أن يفتح الطريق أمام انسحاب القوات الأمريكي من أفغانستان.

 

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، "درجت العادة على انخراط إيران بنشاطات في أفغانستان من أجل دور تخريبي".

 

وأضاف "نراقب من كثب ما اذا كانت الجمهورية الإسلامية في إيران تتخذ إجراءات ملموسة تقوّض مساعينا للسلام والمصالحة".

 

ووفقاً له، فإنّ إيران قد تشكّل خطراً متزايداً على القوات الأمريكية التي يتوجب أن ينخفض عديدها تدريجاً بعد التوقيع على اتفاق الدوحة.

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