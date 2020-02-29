- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد تلاشياً تدريجياً لموجة الغبار التي تأثرت بها معظم الصحاري والمرتفعات الجبلية في اليمن خلال اليومين الماضيين.
وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً غائمة جزئياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع فرصة لتكون سحب ركامية في فترة ما بعد الظهر على المرتفعات الجبلية يصاحبها بعض الهطولات الخفيفة والمتفرقة.
ولفت إلى أن الأجواء ستكون مغبرة نسبياً والسماء خالية من السحب على المناطق الصحراوية، ومغبرة نسبياً وغائمة جزئيا على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.
وحذر المركز المواطنين من استمرار ظاهرة الغبار واسعة الانتشار وخاصة كبار السن والاطفال ومن يعانون من أمرض الجهاز التنفسي والتحسس، وكذلك سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية والطرق الصحراوية من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.