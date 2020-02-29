شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية مجزر والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 29/شباط/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في نهم والجوف ومأرب

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