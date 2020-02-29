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قيادي حوثي يغلق مدرسة تحفيظ قرآن للبنات في مديرية الرضمة بمحافظة إب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 فبراير 2020

داهم قيادي حوثي، أمس، مدرسة لتحفيظ القران الكريم، في مديرية الرضمة، بمحافظة إب، وسط اليمن، وطلب من المعلمات إيقاف التدريس.

 

وذكرت مصادر محلية، أن المشرف الحوثي عبده صالح البحش بمربع "كحلان"، في مديرية الرضمة، شمال شرقي إب، داهم مدرسة تحفيظ القرآن للبنات، بقرية "ذي اعلال"، وأوقف المعلمات عن التدريس، وأغلق المدرسة.

 

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المصادر، أفادت أن القيادي المتحوث "البحش" طلب من مدرسات التحفيظ القيام بالتدريس من الملازم الحوثية إن رغبن بالاستمرار في التدريس.

 

بدورهم، استنكر أبناء مديرية الرضمة اقتحام مدارس التحفيظ وطريقة تعامل القيادي المتحوث "البحش" مع النساء، مشيرين إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع القيم والأعراف اليمينة، محملين إياه تبعات تلك التصرفات والانتهاكات.

 

يأتي ذلك تزامناً مع إجراء تغييرات كثيرة تقوم بها وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في المنهج التعليمي، في إطار مخطط المليشيا لتحويث التعليم

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