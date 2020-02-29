السبت 29 فبراير 2020

تمكنت قوات الجيش من أسر قيادي حوثي بارز، في جبهة الجوف، شمال شرقي اليمن.



وذكرت مصادر إعلامية، أن القيادي الحوثي أبو محمد القاسمي، وقع في أسر القوات الحكومية، في جبهة الغيل، بمحافظة الجوف، بعد أن أصيب بجراح متفاوتة.

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ووفق المصادر، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا صعدت من عملياتها العسكرية، في مختلف جبهات القتال، وتكبدها خسائر بشرية فادحة بينها قيادات بارزة