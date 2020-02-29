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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 فبراير 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ثم يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحـد مع إمكانية تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وبحسب المركز، تكون الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

 

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ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والثاني عند الساعة 04:44 ، والجزر الأول عند الساعة 10:13 والثاني عند الساعة 22:04.

 

أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والثاني عند 00:45 ، والجزر الاول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 26 17 85 40 دبي 27 18 90 50 الشارقة 26 16 85 40 عجمان 27 15 85 40 أم القيوين 27 16 90 45 رأس الخيمة 26 15 85 45 الفجيرة 27 17 85 45 العين 27 17 85 45 ليوا 26 18 90 50 الرويس 25 18 85 55 السلع 26 19 85 50 دلما 25 18 75 35 طنب الكبرى 26 19 80 45 طنب الصغرى 26 19 80 45 أبو موسى 26 19 80 45

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