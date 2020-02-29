أنقرة تحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد صفعة سوريا

السبت 29 فبراير 2020

بعد الخسائر الفادحة التي تكبّدتها أنقرة في إدلب السورية، وسقوط عشرات الجنود الأتراك على مدى الأسابيع الماضية، سارعت أنقرة لحجب مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وأنستقرام وتويتر".



أكد موقع "نت بلوكس" المتخصص في تتبع حركة الإنترنت حجب تركيا شبكات التواصل الاجتماعي عقب خسائر في صفوف قواتها في إدلب شمال غربي سوريا، الخميس.

وأوضح الموقع أنه تعثر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر، وأنستقرام)، في تمام الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي عبر مزود الخدمات المحلي "ترك تيليكوم"، ثم مزودين بارزين آخرين للخدمات في البلاد.

وأظهرت البيانات أن يوتيوب وتطبيق واتساب للتراسل تعرضا أيضا لحجب جزئي في نفس الوقت أو بعدها بفترة وجيزة.

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وأشار "نت بلوكس" إلى أن القيود تتوافق تقنيا مع الأساليب المستخدمة في فلترة المحتوى في تركيا.

وأوضح أنه من المفهوم أن وقف الوصول إلى الشبكات الاجتماعية مرتبط بنشر القوات (التركية) في سوريا، وأشارت مصادر إخبارية إلى أن "المعلومات المضللة" عبر الإنترنت دفعت السلطات لحجب الوصول لمواقع التواصل.

وكانت تركيا قد واصلت عدوانها على الأراضي السورية بعملية جديدة في إدلب هي الرابعة بعد 3 عمليات استهدفت الشمال السوري على مدار الأعوام الماضية.

وتسعى تركيا للحيلولة دون سيطرة الجيش السوري على إدلب التي تعد آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في البلد الذي يعاني ويلات الحرب الأهلية وانتشار التنظيمات الإرهابية منذ نحو 9 سنوات.