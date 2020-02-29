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شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تركيا استغلت نقط المراقبة لدعم التنظيمات الإرهابية بإدلب والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
قال ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة بشار جعفري، السبت، إن تركيا لم تلتزم بتعهداتها حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وواصلت دعم التنظيمات الإرهابية فيها.
وأضاف الجعفري، في تصريحات له، أن تركيا استغلت اتفاقيات خفض التصعيد لتعزيز وجودها داخل سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية على حساب معاناة المدنيين.
وأكد الجعفرري أن تركيا تسهّل عمليات نهب المساعدات الإنسانية، وحولت نقاط المراقبة داخل الأراضي السورية إلى غرف عمليات ودعم للتنظيمات الإرهابية.
وأوضح أن عمليات الجيش السوري نجحت في تحرير أكثر من 140 بلدة وقرية.
وأكد أن أنقرة عملت على استقدام المقاتلين الأجانب إلى سوريا وتدريبهم ووفرت لهم الدعم السياسي.
وأشار ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول جيش بلاده إلى ذراع لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
وقال حاكم إقليم خطاي، بجنوب شرقي تركيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، إن 33 جنديا تركيا في المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته قوات الجيش السوري بمنطقة إدلب.
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