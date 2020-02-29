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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة أقلعت من معيتيقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش الليبي، مساء الجمعة، إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة انطلقت من قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، أن القوات تمكنت مساء اليوم من إسقاط 3 طائرات في جنوب طرابلس ورابعة في وادي الربيع من أصل 6 انطلقت من معيتيقة.
وتابع المركز أنه تم إسقاط الطائرتين اللتين خرجتا من معيتيقة بعد وقت قصير، وبهذا تكون الحصيلة الكاملة لكل الطائرات المسيّرة التركية التي أسقطت 6، ما يرفع العدد إلى 8 طائرات خلال أقل من 24 ساعة.
وأشار إلى أن الاستهداف كان عبر ضربات الدفاعات الجوية، وليس هناك أي إصابات بشرية.
وكان الجيش الليبي أسقط أمس طائرتين تركيتين جنوبي العاصمة طرابلس، عقب انطلاقها من قاعدة معيتيقة التركية في طرابلس.
ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل/نيسان الماضي، أسقط الجيش الليبي نحو 30 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار TB2، كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.
وحولت أنقرة مطار معيتيقة إلى قاعدة تركية في ليبيا، بعد أن تسلمته ونشرت في محيط المطار المدني والشق العسكري مضادات جوية ومدافع موجهة، واستخدمته في تهريب السلاح والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
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