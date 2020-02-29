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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 20 شخصا في اشتباكات بين جنود ومسلحين بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال مسؤول حكومي محلي بالصومال، يوم الجمعة، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، عندما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي مليشيا تنشط في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عثمان عيسى نور، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن القتال بدأ في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في بلدة دوساماريب بمنطقة جالجاداد، واستمر حتى بعد ظهر يوم الجمعة.
ويعيش الصومال الواقع بمنطقة القرن الأفريقي حربا أهلية منذ 1991، بعد الإطاحة بالرئيس الصومالي محمد سياد بري.
وتنشط حركة الشباب الإرهابية ومليشيات تابعة لها في الصومال، من أجل السيطرة وفرض سيادتها على البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
يشار إلى أن حركة الشباب مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة، وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.
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