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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
سجلت كوريا الجنوبية السبت 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.
وأكثر من 90% من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، حسب ما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.
وأشار البيان أيضا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.
وحضّت الحكومة الناس على تجنب التجمعات، وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمى أو الصعوبات التنفسية.
وقال رئيس الوزراء تشونغ سي-كيون خلال زيارة له إلى دايغو "يرجى الامتناع عن عقد تجمعات كبيرة في الهواء الطلق، وعن عقد تجمعات دينية".
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