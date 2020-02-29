لا بيانات رسمية.. نشطاء يستبقون الحديث ويدشنون هاشتاج #طنطاوي_مات.. ويحتل صدارة تويتر

تصدر هاشتاج #طنطاوي_مات قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد أنباء تعرض المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

واستبق رواد موقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الحالة الصحية للمشير طنطاوي، إلا أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن ذلك سواء من أسرته أو من المستشفى التي يعالج بها.

يأتي هذا بعدما غاب المشير طنطاوي عن جنازة وعزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، قد صرح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بأن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق مصاب بالتهاب في الأذن الوسطى ولذلك غاب عن الجنازة، وأصدر نعيًا للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر مقربة من أسرة المشير طنطاوي قولها إنه تم نقله للعناية المركزة وسط حالة صحية حرجة.

وأضافت أن المشير يمر بوعكة صحية شديدة منذ أيام استدعت نقله إلى المستشفى، ويتم تقديم العلاج والفحوصات الأزمة.

ونعى المشير طنطاوي، الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 91 عامًا.

وحرص وزير الدفاع في عهد مبارك، على نعي الرئيس الأسبق على صفحات جريدة “الأهرام”، معربًا عن الحزن والأسى لرحيل رئيس مصر الأسبق.

وسنوافيكم بالتفاصيل ...