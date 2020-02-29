أعلن ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ في بيان، إقفال ​دور الحضانة​ ابتداءً من صباح اليوم السبت الى مساء الأحد في ​8 آذار​ المقبل. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: إقفال دور الحضانة حتى مساء 8 آذار المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.