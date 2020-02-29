الجمهورية: حتي ولودريان بحثا طريقة مقاربة المشاريع المتعلقة بالبنك الاوروبي

أشارت معلومات لـ"الجمهورية" من ​باريس​ انّ "السفير الفرنسي ​بيار دوكان​ عرض خلال لقاء وزير الحارجية ال​لبنان​ي ​ناصيف حتي​ ووزير خارجية ​فرنسا​ جان ايف لودريان ملاحظاته التي سجلها منذ بداية مهمته، وأجاب عن عدد من النقاط التي اثارها حتي، وتبيّن انه على عِلم بكثير من التفاصيل عن معظم الملفات الإقتصادية والإجتماعية الغافلة عن بعض المسؤولين واللبنانيين"، لافتة الى أن "دوكان ذكر بالمواقف الفرنسية، وخصوصاً البرامج التي أعدّت بعد اصدار قرارات مؤتمر "سيدر"، ولاسيما منها تلك التي كان يمكن تحريرها من شروط المؤتمر المتشددة، وخصوصاً تلك المرتبطة بإصدار كثير من القرارات الإصلاحية المطلوبة من لبنان، ولاسيما منها الإصلاحات الإدارية والهيكلية في أكثر من قطاع، وخصوصاً ​قطاع الكهرباء​ و​البنى التحتية​ التي ارهقت الخزينة العامة ورفعت من نسبة المديوينة".

وشددت المعلومات على أن "البحث تناول طريقة مقاربة المشاريع التي تعهّد بها ​البنك الأوروبي للاستثمار​ والبنك الأوروبي للتنمية، وهي مشاريع صغيرة كان البحث بين باريس و​بيروت​ قد تناول إمكان البدء بصرفها قبل تطبيق الآلية المرتبطة بمليارات "سيدر"، ولا تنتظر الآليات المطلوبة والتي تعطّلت منذ أن ظهرت بوادر ​الأزمة​ النقدية والمالية وبعدها انتفاضة 17 تشرين الأول واستقالة ​حكومة سعد الحريري​، وما تبع هذه المحطات من تطورات انتهت الى ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​".