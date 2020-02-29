افاد غرفة التحكم المروري عن انزلاق مركبة واصطدامها بالفاصل الوسطي على اوتوستراد اليرزة باتجاه الصياد، الاضرار مادية وحركة المرور طبيعية في المحلة.
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