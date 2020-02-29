بري اصر على ضرورة الحفاظ على أموال المودعين: لحسم مسألة سندات اليوروبوند

أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره على "ضرورة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمليات السحب، وتوقيف عملية الابتزاز التي يتعرّض لها المودعون في المصارف يومياً".
واكد بري تعليقا على جلسة مجلس الوزراء أمس، أن "الخطوات الإصلاحية والإنقاذية مطلوبة، ومن الضروري أن تظهر في القريب العاجل، وأولاها الإسراع في حسم مسألة سندات اليوروبوند، والانتقال فوراً إلى معالجة موضوع الكهرباء"، مشيداً بـ"حذر" بما طرحه الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب حول محطات التغويز قائلاً إن "فيه شيئاً من الإيجابية".
وعن التعيينات التي ناقشتها الحكومة، لفت رئيس المجلس النيابي الى أنه "لا يُمانع اتباع الآلية القائمة على اختيار الأشخاص وفقَ الكفاءة وعبر مجلس الخدمة المدنية، بانتقاء 3 أسماء يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليختار واحداً منها".
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