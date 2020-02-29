كيم يحذر من "عواقب وخيمة" اذا وصل فيروس كورونا المستجد الى كوريا الشمالية

حذّر الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ المسؤولين الرئيسيين في الحزب الحاكم من "العواقب الوخيمة" لدخول ​فيروس كورونا​ المستجد إلى البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال كيم خلال اجتماع ل​حزب العمال​ إنّ مكافحة الفيروس "أمرٌ حاسم للدّفاع عن الشعب" ويتطلّب انضباطًا لا تشوبه شائبة. وأضاف "إذا وجَدَ المرض المعدي، الذي يخرج عن نطاق السيطرة، وسيلةً لدخول البلاد، فستكون لذلك عواقب وخيمة".

وأشارت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية الى إقالة مسؤولين في النظام، هما ري مان غون وباك تاي دوك، والى حَلّ خليّة حزبيّة، للاشتباه في وجود فساد كان يُمكن أن يُهدّد التدابير الوقائيّة المتّخذة ضدّ الفيروس.