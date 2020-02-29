ولاية واشنطن الاميركية تعلن تسجيل إصابتين بكورونا

اعلنت ولاية ​واشنطن​ الاميركية تسجيل إصابتين ب​فيروس كورونا​ الجديد. وذكرت وسائل اعلام اميركية بأن احدى الاصابتين هي لطالب ثانوية لا يوجد سجل سفر في تاريخه. واوضحت ان هذه الحالة الثالثة في ​الولايات المتحدة​ التي تصاب بالفيروس من دون ان تكون قد سافر من قبل او التقت بأشخاص مصابين بالفيروس.

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