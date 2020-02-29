السلطات الفرنسية تؤكد وجود 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الفرنسية وجود 19 إصابة إضافية ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 57 منذ نهاية كانون الثاني، في وقت اعلن ​وزير الصحة​ اوليفييه فيران ان تفشي الفيروس وصل الى مرحلة جديدة في البلاد.

ولفت فيران الى انه "في ​فرنسا​، تم بلوغ مرحلة جديدة من الفيروس، وانتقلنا حاليًا إلى المرحلة الثانية (من أصل ثلاث): الفيروس ينتشر في أراضينا وعلينا كبح انتشاره".

وتوفي حتى الآن في فرنسا شخصان جراء الفيروس، الاول مدرّس فرنسي يبلغ ستين عاما أُعلِنت وفاته الاربعاء وسائح صيني يبلغ الثمانين من العمر.