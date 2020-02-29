نيبينزيا: السلطات السورية لها الحق بالرد على هجمات الارهابيين على اراضيها

أعلن مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​ في اجتماع طارئ ل​مجلس الامن الدولي​ أنه "يتم خرق اتفاق وقف ​إطلاق النار​ في إدلب"، مشيرا إلى أن "​السلطات السورية​ تملك الحق الكامل الرد على على هجمات ​الإرهاب​يين على ​الأراضي السورية​".

وأشار المندوب الروسي الى انه "في ظل الانتهاكات المستمرة لنظام وقف إطلاق النار، التي تأتي من داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، فإنه من حق ​الجيش السوري​ بالطبع الرد على الهجمات والتصدي للإرهابيين"، مضيفا: "لا يمكننا أن نحظر على الجيش السوري تنفيذ المطالب الواردة في قرارات ​مجلس الأمن الدولي​ حول محاربة الإرهاب بشتى أشكاله بلا هوادة، وذلك على الأراضي السورية".

وأعرب المندوب الروسي عن أسفه "لمقتل جنود أتراك، وكذلك للأنباء عن سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري".