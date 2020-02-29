أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي أنه "يتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب"، مشيرا إلى أن "السلطات السورية تملك الحق الكامل الرد على على هجمات الإرهابيين على الأراضي السورية".
وأشار المندوب الروسي الى انه "في ظل الانتهاكات المستمرة لنظام وقف إطلاق النار، التي تأتي من داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، فإنه من حق الجيش السوري بالطبع الرد على الهجمات والتصدي للإرهابيين"، مضيفا: "لا يمكننا أن نحظر على الجيش السوري تنفيذ المطالب الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي حول محاربة الإرهاب بشتى أشكاله بلا هوادة، وذلك على الأراضي السورية".
وأعرب المندوب الروسي عن أسفه "لمقتل جنود أتراك، وكذلك للأنباء عن سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا: السلطات السورية لها الحق بالرد على هجمات الارهابيين على اراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.