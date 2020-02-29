إسرائيل تضع الآلاف في حجر صحي إجباري بسبب كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أودع إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي

وكانت وزارة الصحة في إسرائيل أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة بالفيروس، وهي لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله".

وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس التي انتشر بها الفيروس.

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يأتي ذلك فيما رفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا في العالم إلى "مرتفع جدا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحفيين "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".

واعتبر غيبيريسوس أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.