ترامب يحض الأفغان على اغتنام فرصة السلام مع طالبان

السبت 29 فبراير 2020

حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الأفغاني، الجمعة، على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، عشية التوقيع على اتفاق سلام مع حركة طالبان.



وقال ترامب في بيان "قريبا.. بتوجيهات مني، سيحضر وزير الخارجية مايك بومبيو توقيع اتفاق مع ممثلي حركة طالبان، في حين سيصدر وزير الدفاع مارك اسبر إعلانا مشتركا مع حكومة أفغانستان".

وتابع "في النهاية سيتوقف الأمر على شعب أفغانستان كي يحدد مستقبله، لذا.. نحض الشعب الأفغاني على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام ومستقبل جديد لبلده".

وأضاف الرئيس الأمريكي "في حال كانت طالبان والحكومة الأفغانية على مستوى الالتزامات، سنمضي قدما لوضع حد للحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى الوطن".

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وسيتقلص عديد القوات الأمريكية في مرحلة أولى من 12 ألفا أو 13 حاليا إلى 8,600، فيما ستتابع عمليات الخروج في حال احترمت طالبان تعهداتها.

وبدأت، السبت الماضي، هدنة لخفض العنف بأفغانستان استمرت أسبوعا، وتشكل شرطا مسبقا لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان نهاية فبراير/شباط الجاري.

وتهدف الهدنة الجزئية أو "خفض العنف" إلى إثبات حسن نية عناصر طالبان قبل أن يوقعوا في نهاية الشهر الجاري اتفاقا تاريخيا مع واشنطن، حول انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد مقابل ضمانات أمنية.

وخاضت عناصر طالبان، الذين كانوا يحكمون كابول منذ 1996 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2001، حملة متواصلة أودت بحياة أكثر من 2400 جندي أمريكي وعشرات الآلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

وأنفقت واشنطن أكثر من ألف مليار دولار في هذه الحرب، التي قُتل فيها أكثر من 10 آلاف مدني أفغاني منذ 2009، حسب أرقام الأمم المتحدة.