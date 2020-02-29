حكومة كوريا الجنوبية توقعت زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في مدينة دايغو

توقعت ​الحكومة​ الكورية الجنوبية زيادة عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد في مدينة دايغو لعدة أيام مقبلة في الوقت الذي شهدت فيها نسبة عالية من الإصابة بين أتباع ​كنيسة​ شينتشونجي .

وقال المنسق العام لقيادة ​الأمن​ والسلامة من الكوارث كيم كانغ-ليب في تصريح صحفي في المجمع الحكومي اليوم حول أوضاع تدابير فيروس كورونا، إن نسبة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" عالية بين أتباع كنيسة شينتشونجي ​المسيحية​، لذا من المتوقع استمرار ظهور حالات إصابة في مدينة دايغو خلال الأيام المقبلة، حيث ستكتمل فحوصات أتباع الكنسية.

وشرح كيم أن هناك عدد من سكان المدينة بمراكز طبية مخصصة للفحوصات، غير أن نسبة إصابتهم منخفضة جدا مقارنة بأتباع الكنيسة. وأوضحت ​القيادة​ بأن ثلث أتباع الكنيسة في دايغو البالغ عددهم 9,334 أكملوا فحوصات كورونا اللازمة حتى الان.

وذكر إنه بحسب ما أفاد به الأطباء في دايغو، فأن 80% من المصابين في المدينة ظهرت عليهم أعراض مرضية خفيفة، حيث يحتاجون إلى مسكنات الألم وخوافض الحمى، بينما 20% منهم يتطلب وضعهم الحصول على علاج طبي للأعراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، و5% يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون للمتابعة بعناية.