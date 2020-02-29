كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2931 حالة

لفتت وزارة الصحة الكورية الجنوبية في بيان الى أنه "تم تسجيل 594 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 2931"، مشيرة الى أن "ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة بعد صراع مع هذا المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
هذا وأجرى مختصون صينيون خلال الأيام الأخيرة تشريحا لجثة مريض توفي نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا.
وأظهرت نتائج التشريح، أن العدوى تصيب الرئتين بشكل أساسي وأنه لم تظهر أي علامات واضحة تدل على تلف الأنسجة والأعضاء الأخرى في جسم المتوفى، وإن الفيروس يتسبب بالالتهابات في الشعب الهوائية والحويصلات الرئوية وخلال ذلك، تتعرض للتلف أيضا أنسجة الرئة وتظهر عليها أشكال التليّف.
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