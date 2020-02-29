علماء يسجلون اليوم الأكثر حرارة في القطب الجنوبي

سجّل علماء، يوم أمس الجمعة، كان الأكثر حرارة على الإطلاق في القارة القطبية الجنوبية، حيث إن موجة الحر تذيب القمم والكتل الجليدية في القارة.

وكانت وكالة الطيران و​الفضاء​ الأميركية "ناسا" قد أعلنت أنه، في السادس من شباط الحالي، بلغت درجة الحرارة في مركز أبحاث "إسبيرانزا بيز" الأرجنتيني، شمال القارة القطبية الجنوبية، 3.‏18 درجة مئوية.

وأضافت "ناسا" أن ​درجات الحرارة​ في المركز، ذلك اليوم، تتماثل مع تلك في مدينة لوس أنجليس، المعروفة بطقسها المشرق والدافئ في سواحلها. وكانت القارة القطبية الجنوبية قد شهدت موجة حرّ في النصف الأول من شباط الحالي، عقب موجتي حرّ سابقتين، سُجّلتا في تشرين الثاني وكانون الثاني. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية كتلاً ضخمة من الجليد المذاب.

وتابعت "ناسا" أن 106 ملليمترات من الجليد في جزيرة إيجل ذابت بين السادس و11 شباط الحالي، مما يشير إلى 20 في المائة من ​الثلوج​ الموسمية المتراكمة.

