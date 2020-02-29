واشنطن ترجئ قمة آسيان في لاس فيجاس بسبب كورونا

أرجأت ​الولايات المتحدة​ قمة زعماء رابطة دول ​جنوب شرق آسيا​ "​آسيان​" المقررة الشهر المقبل بمدينة ​لاس فيغاس​، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال مسؤول بارز في ​الإدارة الأميركية​ لشبكة "ان بي سي نيوز" وصحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" "في الوقت الذي يعمل فيه ​المجتمع الدولي​ معا لهزيمة ​فيروس كورونا​ الجديد، اتخذت الولايات المتحدة، بالتشاور مع شركائها في آسيان، القرار الصعب بتأجيل اجتماع قادة آسيان، الذي كان مقررا في منتصف اذار".

وأضاف المسؤول "الولايات المتحدة تقدر علاقتنا مع دول هذه المنطقة الحيوية وتتطلع إلى الاجتماعات المستقبلية".

وكان من المقرر أن تعقد القمة الخاصة لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا يوم 14 اذار المقبل.



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