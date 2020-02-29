شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن البرلمان" يهدد بتقديم استجواب عن عدم تفعيل قانون ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تلقيه العديد من الشكاوى، بشأن معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة من التسجيل على الموقع الإلكترونى الذى سبق وأن أعلنت عنه الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك للعديد من الأسباب على حد قولهم، منها عدم وجود الموقع في بعض الأماكن، أو صعوبة التسجيل، بشكل عام، ولكن تبقى في النهاية أن هذه الشريحة من المجتمع تعانى ولم تحصل على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه سيتابع خلال الفترة المقبلة على مدار يومين للوقوف على تخطى هذه العقبات المتمثلة في تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى حال استمرار الازمة، مهددا بتقديم استجواب بسبب عدم تفعيل القانون كما ينبغي، على الرغم من إقراره منه فترة طويلة، وخروج اللائحة للنور أيضا، ولكن يظل القانون غير مفعل، لافتا إلى أن جميع الأدوات الرقابية بشأن عدم تفعيل القانون استُنفذت، حيث تقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة، وبيانات عاجلة، وسؤال، والبعض تقدم بمذكرة، ومقترحات حول التفعيل، وعلى الرغم من ذلك مازال ذوى الاحتياجات يعانون بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من التشريعات، متعلقة جميعها بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء القانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، بالإضافة لقانون صندوق ذوى الإعاقة، وهذا يعنى أن الجهة التنفيذية هي المنوط بها العمل على أرض الواقع للتفعيل، مؤكدا أن عدم تفعيل قانون يستوجب استجواب الحكومة والوزير المختص للوقوف على الأسباب.

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و قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الموقع الالكتروني Moss.gov.eg وذلك لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون، لافتة إلى أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة.