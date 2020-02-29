شكرا لقرائتكم خبر عن منح ومزايا للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات.. ومطالب برلمانية للتصدى لزواج القاصرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقترحات وطلبات برلمانية للتصدى لظاهرة زواج القاصرات، حيث طالب أعضاء البرلمان بزيادة الوعى لمواجهة هذه الظاهرة، للقضاء على بعض الموروثات الخاطئة فى بعض المناطق، بالإضافة لأهمية التعليم ودوره فى تغيير الفكر والنهوض بالمجتمع، خاصة تعليم الفتيات فى القرى والمناطق الريفية.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب عصام الفقى، باقتراح برغبة بشأن صرف حوافز للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات، خاصة فى الريف والقرى، بهدف تشجيع أولياء الأمور على تعليم البنات، بحد أدنى إتمام مرحلة التعليم الأساسى، على أن تكون هناك متابعة لهذا الأمر على أرض الواقع، حتى لا تكون هناك بعض الثغرات، خاصة أن هذه الخطوة تهدف لمزيد من الدمج والتمكين للمرأة بعد التأهيل فى مختلف المحافظات، بعدما أثبتت المرأة أنها جديرة بالثقة حينما تم منحها الثقة.

وأوضح الفقى، أن المقترح يهدف للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، التى وصلت لما يقرب من 14% من عدد الزيجات فى مصر فى الفترة الأخيرة لفتيات تتراوح أعمارها من 9 إلى 16 عامًا، وينتج عن هذه الزيجات حوالى 230 ألف طفل سنويًا، وهذا يعنى أن الظاهرة تساهم فى الزيادة السكانية، كما ينتج عنها أطفال فى أغلب الأحيان ذو مناعة ضعيفة، وبالتالى يعنى هذا الأمر سيخلف مجتمعًا هشًا على المدى البعيد، عرضه للإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها التقزم.