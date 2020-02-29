شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة لتصنيع 5 آلاف أتوبيس كهربائى خلال 4 سنوات ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، مع الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، توجه الدولة نحو إنتاج اول أتوبيس كهربائى فى بداية شهر نوفمبر المُقبل، وأكد العصار، أن الوزارة تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى صناعة السيارات فى مصر، قائلا "نهدف الانتقال من التجميع إلى التصنيع، هناك فارق كبير بين الاتفاق مع شركات أجنبية على توريد المكونات وتجميعها وأن يتم التصنيع بالكامل فى مصر"، واستطرد: "لدينا الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية، ومصر مُؤهلة تماما للدخول فى عصر صناعة السيارات وليس التجميع، كفاية 40 سنة محصورين فى التجميع". ونرصد تفاصيل هذه الخطة المعروضة.. -إنتاج اول أتوبيس كهربائى فى بداية شهر نوفمبر المُقبل. - ستعمل الأتوبيسات داخل المُدن. Advertisements - تم التعاقد مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصرسيتم إنتاج 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات. - ومن المتوقع رفع العدد ليكون 5000 أتوبيس على مدار الـ4 سنوات -سيتم إنشاء محطات الشحن بالتوازى مع تصنيع السيارات الكهربائية والشراكة مع شركات مُتخصصة فى هذا المجال. - الأتوبيسات السياحية الكهربائية سيكون لها مواصفات تختلف عن الأتوبيسات داخل المُدن. -يستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى صناعة السيارات فى مصر.

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