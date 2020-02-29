47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

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بكين: أعلنت الصين السبت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع عدد الوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 2835.

وقالت اللجنة الوطنيّة للصحّة أيضًا إنّها سجّلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251 حالة.

وتوفّي شخص واحد في بكين، وآخَر في مقاطعة هاينان، بينما توفّي 45 في هوباي.

وسُجّلت جميع حالات الإصابة الجديدة في هوباي، باستثناء أربع.

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وسجّلت كوريا الجنوبيّة السبت 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في زيادة هي الأكبر حتّى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد ثلاث وفيّات إضافيّة.

وأكثر من 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وأشار البيان أيضًا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جرّاء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 16.

