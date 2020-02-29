كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 594 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 2931 حالة إصابة.
وأوضحت السلطات الصحية في سول أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 16 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة أمس.
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