الصين: تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين، اليوم السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.

كما أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 423 في هوبي.