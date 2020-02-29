ننشر نتائج انتخابات نقابة المهندسين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببني سويف، التي أقيمت تحت إشراف قضائي كامل عن فوز حسين رأفت شمعة بـ703 صوت ومحمد مختار بـ700 صوت في شعبة الكهرباء، بينما فاز في شعبة الميكانيكا معتز نصر بـ517 صوت وأحمد عبدالناصر487 صوت، وفي شعبة المدني فاز محمد حسين عابدين بـ409 صوت ومحمد الواضح أبو جبل407 صوت وفي شعبة التعدين فاز سعيد الديناري بـ613 صوت.

شهدت الانتخابات منافسة شرسة بين 20 مرشحًا على 7 مقاعد من بينهم 5 على شعبة الكهرباء و5 آخرين على شعبة الميكانيكا و8 على شعبة المدني و مرشحين على شعبة التعدين.

وجرى دعوة أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، واحتشد أنصار المرشحين للترويج وتوزيع الشعارات وبعض المطبوعات التي تتضمن دعاية وبرامج، وسط تواجد ملحوظ للأجهزة الأمنية لتأمين مقر نادي نقابة المهندسين بشارع كورنيش النيل.