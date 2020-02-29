ترامب يعين مديرًا جديدًا للاستخبارات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة عن خطط لتعيين النائب الجمهوري جون راتكليف، وهو من أشد المدافعين عن الرئيس، في منصب مدير جهاز الاستخبارات.
وكان راتكليف قد رشح للمنصب العام الماضي، لكنه سحب ترشيحه وسط مخاوف بشأن مؤهلاته واتهامات بأنه قام بتضخيم سيرته الذاتية.
وجاء الإعلان في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس لانتقادات متزايدة من الديمقراطيين بسبب تسييس أجهزة الأمن الأمريكية بسلسلة من الإقالات لموظفي البيت الأبيض الذين يعتبرهم منتقدين له.
يذكر أن مدير جهاز الاستخبارات الوطني يشرف على 17 وكالة استخبارات أمريكية ويعمل كحلقة وصل بين أجهزة الاستخبارات والرئيس.
ويتطلب هذا المنصب موافقة مجلس الشيوخ ومن غير الواضح ما إذا كان راتكليف، الذي واجه مخاوف حزبية سابقا بشأن خبرته، سيتمكن من الحصول على موافقة 51 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ.
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