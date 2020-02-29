ننشر أسماء الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن المستشار عدلي عبدالفتاح جاد، رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية، نتائج عملية التصويت التي تمت أمس الجمعة، تحت إشراف 12 مستشارا على 12 لجنة انتخابية بنادى بنها الرياضي، في ظل تواجد أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية.

وفاز أحمد محمد محمود محروس بـ304 صوت بشعبة الكهرباء، أما بشعبة الميكانيا فاز بالمقعد المرشح محمد سراج الدين محمد قاسم بـ457 صوتا، وإسلام محمد صديق أبو الخير بـ399 صوتا، أما بشعبة المدنى فاز مينا نظمى لبيب عوض بـ 419 صوتا، ومحمد جميل فرج حسن فرج بـ 351 صوتا، أما بشعبة العمارة فاز شهاب الدين عبد الرحمن العسال 405 صوت، وفى شعبة التعدين فاز هانى رأفت محمد الرايق بـ548 صوتا.

وأوضح، أنه بلغ إجمالى عدد الحاضرين للتصويت أمام اللجان 1577 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 308 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 1269 صوتا.​