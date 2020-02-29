الجيش التركي يقصف معامل الدفاع السورية جنوب مدينة حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

هزت انفجارات ضخمة مدينة حلب وريفها الجنوبي ليل الجمعة.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر لوكالة الانباء الإلمانية (د.ب.أ)،: "قصف الجيش التركي بصواريخ أرض أرض معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في منطقة سفير جنوب شرق مدينة حلب مساء الجمعة وقد دمرت الكثير من المباني نتيجة القصف والانفجارات كما سقط قتلى وجرحى أغلبهم من الحرس الثوري الإيراني ".

وأكد القائد العسكري أن "الانفجارات العنيفة طالت معامل الأسلحة والذخيرة وهزت مدينة حلب التي تبعد حوالي 25 كم وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المنطقة ".

وفشلت فصائل المعارضة خلال السنوات الماضية في الوصول والسيطرة على معامل الدفاع التي تعتبر من اهم مصادر الذخيرة للجيش السوري.​