كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصين تسجل 427 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد لأكثر من 80 ألفًا.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن الصين سجلت 47 حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2835 حالة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.