عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل جندي تركي في هجوم جديد للجيش السوري بإدلب

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، في قصف جديد للجيش السوري في إدلب.



وأمس الخميس، أعلنت السلطات التركية مقتل 33 جنديا من الأتراك، فضلا عن 32 مصابا، جرّاء غارة شنتها قوات الجيش السوري، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، في ضربة هي الأكثر قوة تلحق بالقوات التركية التي تحتل المحافظة السورية، فيما قالت المصادر السورية إن عددهم 34.

من جانب آخر، كشف جنود أتراك عن أن الهجوم الأخير الذي شنته قوات الجيش السوري أمس الخميس ضدهم في إدلب أسفر عن مقتل أكثر من 200، وليس كما يروج له نظام أردوغان.

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جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "TR724"، الجمعة، نقلًا عن عدد من الجنود الأتراك بسوريا الذين أكدوا في تصريحاتهم أن عدد المصابين يتراوح بين 70 إلى 80، وجروحهم خطيرة للغاية.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلي وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا "قبل أن يخرج الوضع بالكامل عن السيطرة".

ووصف جوتيريس التصعيد بأنه "إحدى أكثر اللحظات المثيرة للقلق" في الحرب.

وقال للصحفيين في نيويورك: "في كل اتصالاتي مع الأطراف المعنية، لدي رسالة واحدة بسيطة: تراجعوا عن حافة مزيد من التصعيد".