الولايات المتحدة تحض رعاياها على تجنب السفر الى ايطاليا

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واشنطن: حذّرت الولايات المتحدة الجمعة رعاياها من السفر غير الضروري إلى إيطاليا التي تُعتبر مقصدا رئيسيا للسياح الأميركيين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّها "توصي المسافرين بتجنّب كلّ سفر غير ضروري إلى إيطاليا". وأضافت ان "هناك إمكانية محدودة للرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة" بالفيروس في ايطاليا.

وقد رفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة من جهتها تحذيرها المتعلق بالسفر الى إيطاليا، ناصحة رعاياها بإعادة النظر بتوجههم الى هناك.

وسجلت إيطاليا 650 إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة.

وزار أكثر من 5,6 ملايين أميركي إيطاليا في عام 2018، وهي ثاني أعلى نسبة سياح بين جميع الجنسيات بعد الألمان، بحسب الإحصاءات الإيطالية.

